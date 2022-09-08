Kocaeli'de sevgilisini öldüren şahsa, müebbet hapis cezası verildi

Ayrılmak isteyen sevgilisi Hacer Çetin’e 4-5 el ateş ederek ölümüne neden olan Halim Er, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli’de Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan toplu konutlarda, 15 Şubat 2021 tarihinde Hacer Çetin (36) isimli kadın, 5 yıldır birlikte yaşadığı ve ayrılmak istediği Halim Er ile yaşadıkları eve geldi.

Sakarya’dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük’teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Çetin ile Halim Er arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

İHA'nın haberine göre; Halim Er, apartman koridorunda Hacer Çetin’i 4-5 el ateş ederek öldürdü ve kendini eve kilitledi.

İkna çalışmaları ile teslim oldu

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonrasında Hali Er'i teslim olması için ikna etmeyi başardı.

Silahı ile birlikte polis ekiplerine teslim olan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halim Er, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müebbet hapis cezası verildi

Sanık Halim E.'nin yargılanması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Halim E., taraf avukatları ve Hacer Çetin’in ailesi katıldı.

Avukatların savunma yapmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Halim Er’in Hacer Çetin’i kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırmasına karar verdi.

Ayrıca o gün sanık Halim Er’in, Hacer Çetin’in ablası Canan Y.’ye karşı işlemiş olduğu silahla basit yaralama suçundan 6 ay, Canan Y.’nin yeğenleri U.Y. ve Ç.Y.’ye karşı işlemiş olduğu basit yaralama suçundan 9 ay, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıl hapis ve 600 TL para cezasına çarptırıldı.