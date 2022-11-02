Petrol
95.48
0.88%
Euro
18.4211
0.34%
Dolar
18.6183
0.17%
Altın
988.99
0.38%
Borsa
4062
0.18%
Bitcoin
384.055
-0.37%
BTXN Coin
10.31
-1.52%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Kocaeli'de motosikletli seyir halindeyken bıçaklandı

    Gebze'de husumetlisi tarafından bıçaklanan genç yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
    • 02.11.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 10:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de motosikletli seyir halindeyken bıçaklandı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi arasında akılalmaz bir olay yaşandı.

    M.K. isimli bir şahıs, aralarında husumet bulunan 17 yaşındaki Berkay Ç.'nin  motosikletiyle seyir halinde olduğunu gördü.

    Bunun üzerine gencin arkasından yaklaşan M.K., yanında taşıdığı bıçağı Berkay Ç.'nin bacağına sapladı.

    Şüpheli olay yerinden kaçtı

    Bıçaklanmanın etkisiyle dengesini kaybeden şahıs motosikletinden düşerken, M.K. ise olay yerinden kaçtı.

    Kocaeli de motosikletli seyir halindeyken bıçaklandı #1

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Berkay Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Saldırgan aranıyor

    İHA'nın haberine göre, yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.

    Kocaeli de motosikletli seyir halindeyken bıçaklandı #2

    Kocaeli de motosikletli seyir halindeyken bıçaklandı #3


    Kripto Milyoneri Genç Banu Başarıya Nasıl Ulaştı?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Genç Banu Başarıya Nasıl Ulaştı?

    Turizmcinin isyanı: Çalıştıracak eleman bulamıyorum
    Gündem

    Turizmcinin isyanı: Çalıştıracak eleman bulamıyorum

    Eskişehir'de otobüs şoförünü yaraladı: 4 yıl 17 ay hapis
    3. Sayfa

    Eskişehir'de otobüs şoförünü yaraladı: 4 yıl 17 ay hapis

    Görüş Bildir