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- Kocaeli'de motosikletli seyir halindeyken bıçaklandı
Kocaeli'de motosikletli seyir halindeyken bıçaklandı
- 02.11.2022 - 10:09
- Güncelleme : 02.11.2022 - 10:12
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi arasında akılalmaz bir olay yaşandı.
M.K. isimli bir şahıs, aralarında husumet bulunan 17 yaşındaki Berkay Ç.'nin motosikletiyle seyir halinde olduğunu gördü.
Bunun üzerine gencin arkasından yaklaşan M.K., yanında taşıdığı bıçağı Berkay Ç.'nin bacağına sapladı.
Şüpheli olay yerinden kaçtı
Bıçaklanmanın etkisiyle dengesini kaybeden şahıs motosikletinden düşerken, M.K. ise olay yerinden kaçtı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Berkay Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Saldırgan aranıyor
İHA'nın haberine göre, yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.