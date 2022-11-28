Kocaeli'de birbiriyle tartışan sürücülerin araçları çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Trafikte seyir halinde giderken 2 araç sürücüsü birbiri ile tartışmaya başladı. Tartışma anında dengesini kaybeden sürücüler çarpışınca 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde Başiskele D-130 Karşıyaka sapağı, İstanbul istikametinde bir kaza meydana geldi.

Ö.Ö. adlı şahsın sürücülüğünü yaptığı otomobil ile Ç.K.'nın hakimiyetindeki araç, trafikte ilerlerken tartışmaya başladı.

İki sürücüsü seyir halinde giderken çıkan tartışma sebebiyle dengesini kaybetti.

Tartışma esnasında araçlar çarpıştı

Çıkan tartışma sırasında bir anda direksiyon hakimiyetini araçlar birbiriyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Ö.Ö. kontrolündeki otomobil savrularak, yolcu indiren A.G. idaresindeki şehirlerarası otobüs ile seramik yüklü paletlerin arasında kaldı.

Ç.K. hakimiyetindeki otomobil ise aynı yolcu otobüsüne yandan çarptı.

Olay yerine ekipler geldi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Ö.Ö., K.C.S. ve S.T. sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yaralı Ö.Ö., K.C.S., Ç.K. ve ismi öğrenilemeyen bir yaralı ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan S.T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı

Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, kaza yapan iki otomobilin birbirine çok yakın seyrettiği ve çarpışarak sürüklendikleri görüldü.

İHA'nın haberine göre, kazaya ilişkin incelemeler sürüyor.