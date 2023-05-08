Kocaeli'de seyir halindeki otomobil, tırın altına girdi Kocaeli'de Ramazan D., direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde duran bir tırın altına girdi. Araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri bölgeye geldi. İtfaiye ekiplerinin yaralıyı kurtarma çabası da çekilen görüntülere yansıdı.

Kocaeli'de gece saat 02.30 sıralarında Gebze Terminal Caddesi'nde seyir halinde olan Ramazan D., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki bir tırın altına girdi. Kazanın şiddeti araç içerisinde bulunan hava yastıklarını patlattı, sürücü içeride sıkıştı. İtfaiye, yaralıyı kurtarmak için dakikalarca uğraştı Durumu gören bazı vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.