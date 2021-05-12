Kocaeli'de siber dolandırıcılar yakalandı

Gölcük'te vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçiren siber dolandırıcılar, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de çeşitli suçlardan dolayı aranan 2 siber dolandırıcı, İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı operasyon sonucunda yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Zanlıların adreslerini tespit eden polis ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Ş.K. ve O.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 kişi işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne teslim edildi.

ÇEŞİTLİ CEZALARDAN DOLAYI ARANIYORLARDI

Polis ekiplerinin başlattığı teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcılık, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması, bilişim sitemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçlarından toplam 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 24 bin lira para cezası ile aranması olan 59 yaşındaki Ş.K. ile benzer suçlardan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 35 yaşındaki O.K. isimli şahısların gölcük ilçesinde yer aldıkları öğrenildi.