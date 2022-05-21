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- Kocaeli'de silahla vurulan şahıs son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli'de silahla vurulan şahıs son yolculuğuna uğurlandı
- 21.05.2022 - 15:52
Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi 4429 Sokak'ta, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Kısa süre içerisinde büyüyen tartışmada silahlar konuşurken, 36 yaşındaki Osman Akyol, eşi Hanife Akyol ve kardeşi Ömer Akyol vuruldu.
Yaralı kişiler vatandaşlar tarafından çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
1 kişi hayatını kaybetti
İHA'nın haberine göre; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Osman Akyol, dün hayatını kaybetti.
Hastanede tedavisi devam eden Hanife Akyol'un da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Osman Akyol'un cenazesi, Kocatepe Cami'nde kılınan namazın ardından Gölcük'te bulunan Hasaneyn köy mezarlığına defnedildi.
Kocaeli'de silahla vurulan şahıs son yolculuğuna uğurlandı VİDEO