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Kocaeli'de silahla vurulan şahıs son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'de silahla vurulan şahıs son yolculuğuna uğurlandı

İki grup arasında çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden Osman Akyol, toprağa verildi. Diğer yaralı Hanife Akyol'un ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.