Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
472.881
-2.45%
BTXN Coin
13.27
0.15%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Kocaeli'de silahla vurulan şahıs son yolculuğuna uğurlandı

    İki grup arasında çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden Osman Akyol, toprağa verildi. Diğer yaralı Hanife Akyol'un ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
    • 21.05.2022 - 15:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de silahla vurulan şahıs son yolculuğuna uğurlandı

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi 4429 Sokak'ta, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

    Kısa süre içerisinde büyüyen tartışmada silahlar konuşurken, 36 yaşındaki Osman Akyol, eşi Hanife Akyol ve kardeşi Ömer Akyol vuruldu.

    Yaralı kişiler vatandaşlar tarafından çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    1 kişi hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Osman Akyol,  dün hayatını kaybetti.

    Hastanede tedavisi devam eden Hanife Akyol'un da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

    Osman Akyol'un cenazesi, Kocatepe Cami'nde kılınan namazın ardından Gölcük'te bulunan Hasaneyn köy mezarlığına defnedildi.

    Kocaeli'de silahla vurulan şahıs son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

    Kocaeli de silahla vurulan şahıs son yolculuğuna uğurlandı #1

    Kocaeli de silahla vurulan şahıs son yolculuğuna uğurlandı #2

    Kocaeli de silahla vurulan şahıs son yolculuğuna uğurlandı #3

    Kocaeli de silahla vurulan şahıs son yolculuğuna uğurlandı #4


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Japonya'da nisanda enflasyon yüzde 2,1 yükseldi
    Ekonomi

    Japonya'da nisanda enflasyon yüzde 2,1 yükseldi

    Süleyman Soylu: 502 bin göçmen gönüllü olarak ülkelerine döndü
    Gündem

    Süleyman Soylu: 502 bin göçmen gönüllü olarak ülkelerine döndü

    Görüş Bildir