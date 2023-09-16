Kocaeli'de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabaha karşı hareketli dakikalar yaşandı.
Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında sabaha karşı, N.K. ile kuzeni E.K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.K'nin tabancayla ateş ettiği N.K. ile darbedilen A.K.D. yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)