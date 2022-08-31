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    Kocaeli'de kurşuna dizilen şahsın soğukkanlı tavrı dikkat çekti

    Aracına binmek üzereyken silahlı saldırıya uğrayan şahıs, sakin bir tavırla saldırganı etrafından uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.
    • 31.08.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 16:42
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    Kocaeli'de kurşuna dizilen şahsın soğukkanlı tavrı dikkat çekti

    Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi üzerinde E.T. (47) isimli bir şahıs, talihsiz bir olay yaşadı.

    İ.I. (44) isimli şahıs, aracına binmek üzere olan E.T.'ye 5 el ateş ederek, olay yerinden uzaklaştı.  Ardı ardına kurşunların hedefi olan şahıs durumu soğukkanlılıkla karşıladı.

    Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, bacaklarından yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

    Kocaeli'de kurşuna dizilen şahsın soğukkanlı tavrı dikkat çekti VİDEO

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Yaralı vatandaş, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre;  hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Kocaeli de kurşuna dizilen şahsın soğukkanlı tavrı dikkat çekti #1

    Arama çalışmaları devam ediyor

    Polis ekipleri, E.T.’yi yaralayarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

    O anlar kayıt altına alındı

    Öte yandan E.T.’nin yaralandığı silahlı saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Kocaeli de kurşuna dizilen şahsın soğukkanlı tavrı dikkat çekti #2


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