Kocaeli'de kurşuna dizilen şahsın soğukkanlı tavrı dikkat çekti

Aracına binmek üzereyken silahlı saldırıya uğrayan şahıs, sakin bir tavırla saldırganı etrafından uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi üzerinde E.T. (47) isimli bir şahıs, talihsiz bir olay yaşadı.

İ.I. (44) isimli şahıs, aracına binmek üzere olan E.T.'ye 5 el ateş ederek, olay yerinden uzaklaştı. Ardı ardına kurşunların hedefi olan şahıs durumu soğukkanlılıkla karşıladı.

Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, bacaklarından yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaralı vatandaş, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Arama çalışmaları devam ediyor

Polis ekipleri, E.T.’yi yaralayarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

O anlar kayıt altına alındı

Öte yandan E.T.’nin yaralandığı silahlı saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.