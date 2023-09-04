Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralı halde otomobille hastaneye gitti Kocaeli'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, yaralı halde kullandığı otomobille gittiği hastanede tedavi altına alındı.

DHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Murat A., evinin önünde ismi öğrenilemeyen 2 kişi ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler yanlarındaki tabanca ile Murat A.'ya iki el ateş etti.

Bacağından yaralanan Murat A., evine sığınırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Yaralı halde hastaneye sürdü

Yaralı Murat A., sitenin bahçesinde bulunan kendisine ait otomobille yaklaşık 5 kilometre mesafedeki İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne gitti.

Murat A., burada tedavi altına alınırken polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.