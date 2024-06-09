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Kocaeli'de sınava girecek olan aday kimliğini mazgala düşürdü

Kocaeli'de sınava girecek olan aday kimliğini mazgala düşürdü Kartepe ilçesinde sınava girecek bir öğrenci, kimliğini okulun çevresinde bulunan mazgala düşürdü. Kimlik itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılırken, genç kız ise duygu dolu anlar yaşadı.