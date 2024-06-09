İHA
Kocael'nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki özel bir okulun çevresinde meydana gelen olayda ailesiyle birlikte AYT'ye gireceği okula gelen öğrenci, sınavın başlamasına 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü.
İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler kimliği çıkarmak için çalışma başlattı.
Bu sırada öğrenci ise sınava yetişemeyeceği korkusuyla panikle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.
Sınavdan önce çıkarıldı
Mazgalı kaldıran ekipler, kimliği bulunduğu yerden çıkararak öğrenciye teslim etti. Sınav saatinden önce kimliğin çıkarılması vatandaşlara da rahat bir nefes aldırdı.
Kimliğini aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan genç kız yakınları tarafından teskin edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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