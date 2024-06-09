İHA

Kocael'nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki özel bir okulun çevresinde meydana gelen olayda ailesiyle birlikte AYT'ye gireceği okula gelen öğrenci, sınavın başlamasına 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü.

İhbar üzerine adrese ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler kimliği çıkarmak için çalışma başlattı.

Bu sırada öğrenci ise sınava yetişemeyeceği korkusuyla panikle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.

Sınavdan önce çıkarıldı

Mazgalı kaldıran ekipler, kimliği bulunduğu yerden çıkararak öğrenciye teslim etti. saatinden önce kimliğin çıkarılması vatandaşlara da rahat bir nefes aldırdı.

Kimliğini aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan genç kız yakınları tarafından teskin edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)