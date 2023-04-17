Kocaeli'de sipariş götüren kuryeye pompalı tüfekle saldırı kameraya yansıdı Kocaeli Çayırova'da çalıştığı restorana verilen yemek siparişini götüren kuryeye pompalı tüfekle ateş açıldı. Yaralı kurye hastanede tedaviye alınırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Kocaeli'de hareketli anlar...

Akşam saatlerinde Çayırova ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi 222'nci Sokak üzerinde ismi öğrenilemeyen 4 kişi bir restoranı arayarak yemek siparişi verdi.

Restoranda kurye olarak çalışan Ö.S. siparişleri istenen adrese götürdü.

Ö.S. burada kendisini bekleyen 4 kişinin arasından biri tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Açılan ateş sonrası kalçasından yaralanan kurye kanlar içerisinde yere yığıldı.

4 şüpheli ise olay yerinden koşarak kaçtı.

Hayati tehlikesi yok

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kurye sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ö.S.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis saldırının sebebinin bulunması ve kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşananlar kamerada

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Aldığı siparişi teslim etmek üzere motorunu stop ederek aşağıya inen kurye kendisini bekleyen 4 kişiden birinin pompalı tüfekle saldırısına uğruyor.

Görüntülerde şüphelilerin olay yerinden kaçması da yer aldı.