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- Kocaeli'de sırtından vuruldu: 2 katil zanlısı tutuklandı
Kocaeli'de sırtından vuruldu: 2 katil zanlısı tutuklandı
Arkadaşının evinde sırtından vurulan kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. Şüphelilerden biri, şakalaşmak için çıkardığı tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını öne sürdü.
- DHA
- 24.01.2022 - 11:27
- Güncelleme : 24.01.2022 - 11:31
Önceki gün arkadaşının Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Karaköprü Mahallesi'ndeki evine giden Tufan Korkmaz (36), burada tabanca ile sırtından vurularak hayatını kaybetti.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, incelemenin ardından Korkmaz'ın cansız bedenini otopsi için morga kaldırdı.
Olay sırasında evde bulunan D.H.A. ve E.K. gözaltına alındı.
İKİSİ DE TUTUKLANDI
E.K. ifadesinde; borç nedeniyle Korkmaz'ı eve çağırdıklarını, tartışma yaşamadıklarını, şakalaşmak için çıkardığı tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.