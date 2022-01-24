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Kocaeli'de sırtından vuruldu: 2 katil zanlısı tutuklandı

Kocaeli'de sırtından vuruldu: 2 katil zanlısı tutuklandı

Arkadaşının evinde sırtından vurulan kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. Şüphelilerden biri, şakalaşmak için çıkardığı tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını öne sürdü.