Euro
15.1904
-0.53%
Dolar
13.3946
-0.57%
Altın
792.48
-0.14%
Borsa
2005
-0.31%
Bitcoin
479.000
-4.45%
BTXN Coin
30.50
-1.96%
0ºC
İstanbul
Çok bulutlu 0 C

    Kocaeli'de sırtından vuruldu: 2 katil zanlısı tutuklandı

    Arkadaşının evinde sırtından vurulan kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. Şüphelilerden biri, şakalaşmak için çıkardığı tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını öne sürdü.
    • DHA
    • 24.01.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 11:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de sırtından vuruldu: 2 katil zanlısı tutuklandı

    Önceki gün arkadaşının Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Karaköprü Mahallesi'ndeki evine giden Tufan Korkmaz (36), burada tabanca ile sırtından vurularak hayatını kaybetti.

    İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, incelemenin ardından Korkmaz'ın cansız bedenini otopsi için morga kaldırdı.

    Olay sırasında evde bulunan D.H.A. ve E.K. gözaltına alındı.

    İKİSİ DE TUTUKLANDI

    E.K. ifadesinde; borç nedeniyle Korkmaz'ı eve çağırdıklarını, tartışma yaşamadıklarını, şakalaşmak için çıkardığı tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti.

    Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Kocaeli de sırtından vuruldu: 2 katil zanlısı tutuklandı #1

    Kocaeli de sırtından vuruldu: 2 katil zanlısı tutuklandı #2

    Kocaeli de sırtından vuruldu: 2 katil zanlısı tutuklandı #3


    Görüş Bildir