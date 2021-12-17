Dükkanın önündeki pişme fırınından tavuk çalınan iş yeri sahibi, güvenlik kamerasını inceleyince şaşkına döndü. Fatih Uzun "Şişe takılı tavuğun çalınacağı hiç aklıma gelmezdi, bu beni ürküttü" dedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Adnan Kahveci Bulvarı Dadaş Sokak'ta bir markete ait pişme fırınının önüne gelen iki şahıs, bir süre bekledi.

Şahıslardan biri çevreyi gözetlerken, diğeri ise fırının yakınında beklemeye başladı.

FIRINDAKİ TAVUĞU ÇALDI

İş yeri sahibinin içeri girmesini fırsat bilen şahıs, kızgın fırının içine elini sokarak pişmiş tavuğu çaldı.

"YAŞANAN OLAY BENİ ÜRKÜTTÜ"

15 yıldır Körfez ilçesinde gıda sektöründe çalıştığını söyleyen Uzun, "Bugüne kadar dışarıya çıkardığımız mallardan yağ çaldırdık, un çaldırdık, pekmez çaldırdık. Bunları normal karşılıyordum ama geçtiğimiz gün meydana gelen olay beni gerçekten ürküttü. Ben içeride peynir ve zeytin hazırlarken dışarıya çıktığımda şişe takılı tavuklardan bir tanesinin olmadığını fark ettim. Kamera kayıtlarına baktığımda vatandaşın sıcak tavuğu eliyle hızlı bir şekilde alıp gittiğini gördüm. Bu beni şu ekonomik koşullarda çok ürküttü. Bu hale geldik sonunda. Valla ihtiyacı olsa ve bana söyleseydi ben çıkarır verirdim." dedi.

Kocaeli'de şişteki kızgın tavuk çalındı ViDEO

"İHTİYACIM VAR DESEYDİ, BU BENİ HÜZÜNLENDİRİRDİ"

Uzun, "Nasıl oldu ben de şaşırdım. Nasıl alabilir? Neticede tavuk sıcak, dolabın içi sıcak, tüp yanıyor, ateş yanıyor. Nasıl elini uzattı oradan tavuğu aldı çok şaşırdım. Şikayetçi olmama gerek yok, helali hoş olsun. Keşke bana gelip 'ihtiyacım var deseydi', bu şekilde olması beni duygulandırdı, hüzünlendirdi. Sık sık başımıza hırsızlık olayı meydana geldi ama ilk kez sıcak tavuk çaldırdık. Ben daha önceleri 5 litrelik zeytinyağı çaldırmıştım. Şişe takılı tavuğun çalınacağı hiç aklıma gelmezdi." diye konuştu.

"HIRSIZLIK OLAYLARI ARTTI"

Caddede hırsızlık olaylarının son günlerde attığını da ifade eden Fatih Uzun, "İnanın depoya gidemiyoruz. Son duyumlarıma göre, caddenin ilerisinde bulunan marketlerde de hırsızlık olaylarının sıkça yaşandığı söyleniyor. Marketlerde çalışan arkadaşlar bazı malzemelerin çalındığını tespit ediyor." sözlerine ekledi.