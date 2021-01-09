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Kocaeli'de sobayı benzinle yakmak isterken evi yaktı

Kocaeli'de sobayı benzinle yakmak isterken evi yaktı

İzmit ilçesinde evindeki sobayı tutuşturmak istediği mazotun parlaması sonucu hem kendini hem de evi yaktı.