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- Kocaeli'de sobayı benzinle yakmak isterken evi yaktı
Kocaeli'de sobayı benzinle yakmak isterken evi yaktı
- İHA
- 09.01.2021 - 04:21
- Güncelleme : 09.01.2021 - 05:05
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Doğan Mahallesi 5. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iki katlı evde ikamet eden Uğur Y. (32), evindeki sobayı mazot ile tutuşturmaya çalıştı.
Mazotun döküldüğü sobanın parlaması sonucu elindeki kap tutuşan Uğur Y. parlayan alevlerle yanarak yaralandı.
PARLAMAYI FARK EDEN VATANDAŞLAR 112'YE BİLDİRDİ
Alevler kısa sürede eve sirayet ederken, Yağlıcı’nın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Binadaki parlamayı fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yağlıcı’nın komşuları, yanan evin içine girerek yaralanan vatandaşı kucaklayarak dışarıya çıkardı.
Yaralı Uğur Y., olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi Yoğun Bakım Servisine kaldırıldı.
Kocaeli'de sobayı benzinle yakmak isterken evi yaktı İZLE
MERAKLI VATANDAŞLAR İZLEYEBİLMEK İÇİN SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evdeki küçük çaplı yangın söndürülürken, çevredeki meraklı vatandaşlar ise, ekiplerin çalışmalarını izleyebilmek için sokağa döküldü.
Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.