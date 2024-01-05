Kocaeli'de sokak ortasında boynundan vurulan şahıs ağır yaralandı Kocaeli'de bir şüpheli sokak ortasında tabancayla yaraladığı şahsa tekrardan aynı yere gelerek kurşun yağdırdı. Boynuna kurşun isabet eden şahıs ağır yaralanırken şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Y.Ö. ve S.Ç. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.Ö., tabancasını çıkartarak S.Ç.'ye ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği Y.Ö. yere yığılırken S.Ç. yakında bulunan bir büfeye gitti.

Tekrardan sokağa gelen Y.Ö. yine S.Ç.'ye ateş etti.

Gözaltına alındı

Silah seslerini duyan bekçilerin havaya uyarı ateşi açmasının ardından tabancasını bırakan Y.Ö. teslim oldu.

Kurşunların boynuna ve ayağına isabet ettiği S.Ç., olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.Ç. karakola götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelmelerde bulunurken sokakta çok sayıda boş mermi kovanı olduğu görüldü.

Durumu ağır

Kocaeli Devlet Hastanesi'nden Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen S.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)