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    Kocaeli'de sokak ortasındaki çıplak kadın

    Sokakta çıplak bir şekilde bekleyen kadın, polis ekiplerine şikayet edilirken o anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.
    • 23.06.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 14:03
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    Kocaeli'de sokak ortasındaki çıplak kadın

    Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Hacı Hızır Mahallesi’nde ilginç bir olay yaşandı.

    Mahalle sakinleri, bir kadının çıplak bir şekilde sokakta beklediğini gördü.

    Bu durumdan rahatsız olan vatandaşlar, yaşanan olayı emniyet güçlerine bildirdi.

    Yaşanan anlar kayıt altına alındı

    Diğer yandan kadının görüntüleri, çevredeki bir vatandaş tarafından kayıt altına aldındı.

    Kadın bir süre sokak ortasında hareketsiz kaldı

    Bazı vatandaşlar çıplak kadının yanından geçip giderken kadın, bir süre sokağın ortasında hareketsiz bekledi.

    Kocaeli'de sokak ortasındaki çıplak kadın VİDEO


    Kadın olay yerinden uzaklaştı

    DHA'nın haberine göre; akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen kadın, daha sonra sokaktan uzaklaştı.

    Kocaeli de sokak ortasındaki çıplak kadın #1

    Kocaeli de sokak ortasındaki çıplak kadın #2


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