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Kocaeli'de sokak ortasındaki çıplak kadın

Kocaeli'de sokak ortasındaki çıplak kadın

Sokakta çıplak bir şekilde bekleyen kadın, polis ekiplerine şikayet edilirken o anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.