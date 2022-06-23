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Kocaeli'de sokak ortasındaki çıplak kadın
Sokakta çıplak bir şekilde bekleyen kadın, polis ekiplerine şikayet edilirken o anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.
- 23.06.2022 - 13:23
- Güncelleme : 23.06.2022 - 14:03
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Hacı Hızır Mahallesi’nde ilginç bir olay yaşandı.
Mahalle sakinleri, bir kadının çıplak bir şekilde sokakta beklediğini gördü.
Bu durumdan rahatsız olan vatandaşlar, yaşanan olayı emniyet güçlerine bildirdi.
Yaşanan anlar kayıt altına alındı
Diğer yandan kadının görüntüleri, çevredeki bir vatandaş tarafından kayıt altına aldındı.
Kadın bir süre sokak ortasında hareketsiz kaldı
Bazı vatandaşlar çıplak kadının yanından geçip giderken kadın, bir süre sokağın ortasında hareketsiz bekledi.
Kocaeli'de sokak ortasındaki çıplak kadın VİDEO
Kadın olay yerinden uzaklaştı
DHA'nın haberine göre; akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen kadın, daha sonra sokaktan uzaklaştı.