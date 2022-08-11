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Kocaeli'de sokaklar göle döndü, lüks araç yolda kaldı

Kocaeli'de sokaklar göle döndü, lüks araç yolda kaldı

Uyarılarla beklenen sağanak yağışın etkili olduğu bölgede kanalizasyon suları taşarken caddeleri su bastı. Bu esnada suyun ortasında kalan milyonluk aracı ise çekici kurtardı.