Petrol
98.38
1.01%
Euro
18.5872
0.94%
Dolar
17.9582
0.50%
Altın
1.034
0.45%
Borsa
2859
1.03%
Bitcoin
440.040
5.87%
BTXN Coin
7.31
-3.05%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Bulutlu 24 C

    Kocaeli'de sokaklar göle döndü, lüks araç yolda kaldı

    Uyarılarla beklenen sağanak yağışın etkili olduğu bölgede kanalizasyon suları taşarken caddeleri su bastı. Bu esnada suyun ortasında kalan milyonluk aracı ise çekici kurtardı.
    • 11.08.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 13:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de sokaklar göle döndü, lüks araç yolda kaldı

    Kocaeli'deki sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kartepe ilçesinde yoğunlaşan yağış sonucu yollarda su birikintisi oluştu.

    Lüks araç suyun ortasında kaldı

    Bu etki sonucunda ise Çepni Caddesi'nde milyonluk otomobil yolda kaldı. Mercedes marka otomobil, çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.

    Kocaeli de sokaklar göle döndü, lüks araç yolda kaldı #1

    Tarım arazilerini su bastı

    İlçenin başka noktalarında ise kanalizasyon suları taşıp caddelerde su birikintisi oluşurken, ekili tarım arazilerini de su bastı.

    Belediye ekipleri, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için kentin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

    Kocaeli de sokaklar göle döndü, lüks araç yolda kaldı #2

    Kocaeli de sokaklar göle döndü, lüks araç yolda kaldı #3

    Kocaeli de sokaklar göle döndü, lüks araç yolda kaldı #4


    İlginizi Çekebilir

    Siber saldırılar 2022’de yine rekor kıracak
    Teknoloji

    Siber saldırılar 2022’de yine rekor kıracak

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Petek Dinçöz'ün nişanlısı eski aşkı çıktı
    Magazin

    Petek Dinçöz'ün nişanlısı eski aşkı çıktı

    Görüş Bildir