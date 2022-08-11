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- Kocaeli'de sokaklar göle döndü, lüks araç yolda kaldı
Kocaeli'de sokaklar göle döndü, lüks araç yolda kaldı
Uyarılarla beklenen sağanak yağışın etkili olduğu bölgede kanalizasyon suları taşarken caddeleri su bastı. Bu esnada suyun ortasında kalan milyonluk aracı ise çekici kurtardı.
- 11.08.2022 - 12:39
- Güncelleme : 11.08.2022 - 13:06
Kocaeli'deki sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kartepe ilçesinde yoğunlaşan yağış sonucu yollarda su birikintisi oluştu.
Lüks araç suyun ortasında kaldı
Bu etki sonucunda ise Çepni Caddesi'nde milyonluk otomobil yolda kaldı. Mercedes marka otomobil, çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.
Tarım arazilerini su bastı
İlçenin başka noktalarında ise kanalizasyon suları taşıp caddelerde su birikintisi oluşurken, ekili tarım arazilerini de su bastı.
Belediye ekipleri, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için kentin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor.