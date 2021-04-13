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- Kocaeli'de sokakta kadınların arkadan fotoğraflarını çeken sapık
Kocaeli'de sokakta kadınların arkadan fotoğraflarını çeken sapık
Cep telefonunun kamerasıyla kadınların arkasından yanaşarak fotoğraflarını çeken K.A., esnaflar tarafından darbedildi.
- DHA
- 13.04.2021 - 22:59
- Güncelleme : 13.04.2021 - 23:51
Kocaeli'de, Ömerağa mahallesinde bulunan bir iş hanının önünde K.A.(50), sokakta yürüyen 15 yaşındaki bir kız çocuğunun arkadan fotoğrafını çekti.
ESNAF DARBETTİ
İsmi öğrenilemeyen kadının olaya müdahale etmesinin ardından esnaf K.A.’yı sokak üzerinde darbetti. Olayı görenler durumu polise bildirdi.
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GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, K.A.’yı gözaltına alarak cep telefonuna el koydu. K.A.'nın cep telefonunda genç kadınların arkadan çekilmiş fotoğrafları olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.