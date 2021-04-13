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    Kocaeli'de sokakta kadınların arkadan fotoğraflarını çeken sapık

    Cep telefonunun kamerasıyla kadınların arkasından yanaşarak fotoğraflarını çeken K.A., esnaflar tarafından darbedildi.
    • DHA
    • 13.04.2021 - 22:59
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 23:51
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    Kocaeli'de sokakta kadınların arkadan fotoğraflarını çeken sapık

    Kocaeli'de, Ömerağa mahallesinde bulunan bir iş hanının önünde K.A.(50), sokakta yürüyen 15 yaşındaki bir kız çocuğunun arkadan fotoğrafını çekti.

    ESNAF DARBETTİ

    İsmi öğrenilemeyen kadının olaya müdahale etmesinin ardından esnaf K.A.’yı sokak üzerinde darbetti. Olayı görenler durumu polise bildirdi.

    İzmit'te kadınların arkadan fotoğraflarını çeken kişi darbedildi

    GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekipleri, K.A.’yı gözaltına alarak cep telefonuna el koydu. K.A.'nın cep telefonunda genç kadınların arkadan çekilmiş fotoğrafları olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de sokakta kadınların arkadan fotoğraflarını çeken sapık #1

    Kocaeli de sokakta kadınların arkadan fotoğraflarını çeken sapık #2

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