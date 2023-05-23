Kocaeli'de su basan apartman dairesindeki görevli ölü bulundu

İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dehşet dolu bir olay yaşandı.
Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 7 katlı iş merkezinin bina sakinleri 1. katı su bastığını ve aynı katta bulunan dairenin de kapısının açık olduğunu fark etti.
Apartman görevlisi hareketsiz bulundu
Su birikintilerinin olduğu daireye girenler, apartman görevlisi Necip Özdemir'i (55) hareketsiz halde yatarken buldu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Necip Özdemir'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ise daire içinde detaylı incelemeler yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.