Kocaeli'de su basan apartman dairesindeki görevli ölü bulundu İş merkezinin su basan katında bulunan apartman görevlisi hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri talihsiz vatandaşın olay yerinde can verdiğini belirledi.

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dehşet dolu bir olay yaşandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 7 katlı iş merkezinin bina sakinleri 1. katı su bastığını ve aynı katta bulunan dairenin de kapısının açık olduğunu fark etti.

Apartman görevlisi hareketsiz bulundu

Su birikintilerinin olduğu daireye girenler, apartman görevlisi Necip Özdemir'i (55) hareketsiz halde yatarken buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Necip Özdemir'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ise daire içinde detaylı incelemeler yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.