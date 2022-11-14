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    Kocaeli’de, şüpheli araç uyuşturucu deposu çıktı

    Takibe alınan hafif ticari aracın kaput, motor, torpido, koltuk altı ve yedek lastik bölümlerinden uyuşturucu paketleri çıktı.
    • 14.11.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 16:00
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    Kocaeli’de, şüpheli araç uyuşturucu deposu çıktı

    Kocaeli’de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…

    TEM otoyolunun Körfez ilçesi girişinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan hafif ticari araç, şüphe üzerine durduruldu.

    Araç, uyuşturucu deposu çıktı

    Şüpheli araçta, narkotik köpeği Nitro ile arama yapıldı. İHA’nın haberine göre; aracın kaputu açıldığında motor kısmında, torpidoda, koltuğun altında, yedek lastiğin içerisinden uyuşturucu dolu paketler çıktı.

    Kocaeli’de, şüpheli araç uyuşturucu deposu çıktı VİDEO

    Sürücü gözaltında

    Aramalarda, 32 kilo skunk ele geçirildi.

    Olayla bağlantılı olduğu belirlenen araç sürücüsü gözaltına alındı.

    Kocaeli’de, şüpheli araç uyuşturucu deposu çıktı #1

    Kocaeli’de, şüpheli araç uyuşturucu deposu çıktı #2

    Kocaeli’de, şüpheli araç uyuşturucu deposu çıktı #3

    Kocaeli’de, şüpheli araç uyuşturucu deposu çıktı #4


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