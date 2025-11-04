Kocaeli'de sürücü kontrolü kaybetti, tır karşı yola geçti

- Sürücüsünün kontrolünü kaybeden tır, TEM Otoyolu’nda karşı yöne geçerek üç araçla çarpıştı.
- Ankara yönü trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.
- Yaklaşık 2 saat sonra yol tekrar ulaşıma açıldı.
Kocaeli TEM Otoyolu'nda korkutan kaza...
TEM Otoyolu’nun Körfez ilçesi mevkiinde İstanbul yönüne giden Tevfik Ünal’ın kontrolünü yitirdiği 19 TU 450 plakalı şeker yüklü tır, bariyerleri aşıp karşı yöne geçti.
YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPTI
Tır, burada hafif ticari araç, cip ve bir yolcu otobüsüne çarptı. Kazada yaralanan olmazken, yolun Ankara yönü ulaşıma kapandı.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale dönmeye başladı.