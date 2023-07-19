Kocaeli'de sürücünün hız yaptığı araçtan 7 yaralı çıktı Sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobilin yaptığı kazada, aynı araçta bulunan 7 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, otomobilin hız gösterge ibresinin 140 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü.

İHA Dikkatsiz ve kurallara uymayan sürücülerin trafikte sebebiyet oluşturduğu kazalar can almaya devam ediyor... Güvenlik güçleri denetimleri sıklaştırsa da yaşanan olaylar tekrarlanıyor. Bu kez de Kocaeli'de TEM Otoyolu Dilovası ilçesi Dilderesi Viyadüğü Ankara istikametinde M.Y., idaresindeki otomobilin kontrolünü kaybetti. Otomobil savruldu Bunun ardından önce yol kenarındaki bariyerlere ardından 34 ECA 249 plakalı kamyona çarpmasıyla otomobil bir süre savrulduktan sonra durabildi. Feci kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. 7 kişi yaralandı Otomobilin içerisinde bulunan 7 kişiden sıkışanlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. 7 kişi de yaralı olarak hastanelere sevk edildi. Hız gösterge ibresi 140 kilometre Kazanın ardından adeta hurdaya dönen otomobilin hız gösterge ibresinin 140 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü. Kamyon sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yol tek şeride düştü Öte yandan, kazadan dolayı trafikte aksamalar yaşandı. Trafik polisleri, güvenli geçişleri sağlamak için yolu kontrollü olarak tek şeritten verdi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.