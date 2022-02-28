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    Kocaeli'de tabancayla oynarken yaralandılar

    Otomobilde tabancayla oynayan bir kişi, silahın kazara ateş alması sebebiyle, önce kendi elini, ardından arkadaşını karnından yaraladı.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 09:45
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    Kocaeli'de tabancayla oynarken yaralandılar

    Derince ilçesine bağlı Sırrıpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir otomobilin içerisinde bulunan 4 şahıstan biri, oynamak için üzerinde bulundurduğu tabancayı çıkardı.

    TABANCAYLA OYNARKEN KENDİSİNİ VE ARKADAŞINI YARALADI

    Tabancanın bir anda ateşlenmesiyle mermi, önce kendi elini yaraladı, ardından yanında bulunan arkadaşı B.Ö'nün karnına isabet etti.

    Olayın ardından şahısların panikle araçtan inerek, Gelincik Sokak üzerinde bulunan iki apartmanın arasındaki boş bir arsaya gittiği öğrenildi.

    Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. B.Ö.’nün ameliyat edildiği öğrenildi.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Elinden yaralanan şahıs ise tedavisinin ardından otomobilde bulunan diğer 2 şahısla birlikte polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de tabancayla oynarken yaralandılar #1

    Kocaeli de tabancayla oynarken yaralandılar #2


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