Bir grup mahalleli, küçük yaştaki kızı taciz ettiği iddiasıyla 2 kişiyi tekme tokat dövdü.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Denizciler Caddesi’nde iki kişi, takip ettikleri 14 yaşlarındaki kızı taciz etti.

Durumu fark eden mahalleli, kızı taciz edenleri durdurup tekme tokat saldırdı.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRİNCE İKİSİ DE KAÇTI

Bir kişi, "Sübyancılar" diye bağırıp, vurmaya devam etti.

Çevredekilerin araya girmesiyle, 2 kişi olay yerinden kaçtı. Mahallelinin 2 kişiye saldırdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kocaeli’de taciz iddiasına tekme tokat dayak VİDEO