Kocaeli'de takside kadın cinayeti: Ölsün dedi, hastane yerine karakola gitti

Takside başından vurarak Seyhan Gözer’i öldüren Ali Akbaba’nın yargılanmasına devam edildi. Akbaba’nın olay günü Gözer’i hastaneye gitmek yerine “Ölsün, karakola gidelim” dediği öğrenildi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, 28 Ekim günü Ali Akbaba (50) isimli şahıs, takside tartıştığı Seyhan Gözer’i (44) başından vurarak öldürdü.

Taksi şoförü hastaneye gitmek isterken, Akbaba emniyete gitmesini istedi. Polise teslim olan Akbaba, adliyeye sevk edilirken gazetecilere, “Bu bir namus meselesi.” diye bağırdı.

DHA’nın haberine göre; cezaevine gönderilen Akbaba hakkında, tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın görülmesine Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Duruşma salonunda Ali Akbaba, hayatını kaybeden Seyhan Gözer'in oğlu F.T. ve avukatlar hazır bulundu.

“Ben maktulü çok seviyordum”

Savunma yapan Ali Akbaba, şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir suçla karşınıza geldiğim için üzgünüm. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Bu bir kazadır. Ben maktulü çok seviyordum. Taksiciyi, olay öncesinde taksi olarak sürekli kullandığım için 5-6 aydır tanırım. Olay planlı değildi. Maktul olay günü sabah 07.00 sıralarında beni 3 kez aradı. Ben ona sürpriz yapmak istediğim için açmadım.





“Bir anda elime vurunca silah patladı”

Taksiyle evinin önüne gittim. Birlikte taksiye bindik. Takside tartışmaya başladık. Bana hakaret etti. Biz tartışınca taksici, 'Ben aile arasına girmek istemiyorum' diyerek aracı durdurdu ve indi. Araçtan biraz uzakta beklemeye başladı. Taksici indikten sonra bizim tartışmamız alevlendi. 5-10 dakika boyunca tartıştık. Sonra olay meydana geldi. Ben kasten ateş etmedim. Silahın emniyet mekanizması bozuktu. Bir anda elime vurunca silah patladı. Seyhan vurulduktan sonra ben kendi kafama sıkmak istedim. Silah tutukluk yaptı.”

“Annem için 4 kere uzaklaştırma kararı çıkardık”

Annesinin sanık tarafından sürekli tehdit edildiğini anlatan F.T. ise, şu sözleri kaydetti:

"Olay öncesinde yaşanan bir sürü olay var. Olay öncesinde annem için 4 kere uzaklaştırma kararı çıkardık. Polise 4-5 defa şikayetçi olduk, fakat kimse hiçbir şey yapmadı. Sonucunda bu olay oldu. Ben olayın kazayla olduğunu düşünmüyorum. Bilerek ve isteyerek yapmıştır. Şikayetçiyim.”

“Ölsün karakola gidelim dedi”

Tanık olarak dinlenen taksici Süleyman Yılgın ise, şu sözleri kaydetti:

“Hareket ettikten sonra sanık gideceğimiz adresi söylemedi. 'Sağa dön, sola dön' şeklinde beni yönlendirerek yolu tarif etmeye başladı. Saraylı Mahallesi’ne gittik. Maktul, 'Sakın dediği yere gitme. Bu beni öldürecek' dedi. Ben bunu duyunca aracı durdurdum. Araç durur durmaz, bayan kaçmak için kapıyı açtı. Ancak sanık onu tutarak kaçmasını engelledi. Bu sırada araçtaki tartışmayı gören birisi yardıma geldi. Arkadaş benim yanımdaki cama eğilerek 'Ne yapıyorsun?' diye sordu. O esnada sanık silahı çıkarıp kadının kafasına ateş etti. Silahın ateşlenmesinin üzerine ben araçtan indim. Yardıma gelen arkadaş da uzaklaştı. Sanık aracın diğer tarafından inerek silahla uğraşmaya başladı. Ya bana ya da kendisine ateş edecekti. Ben o sırada bayanın nabzını kontrol ettim. Nabzı atmıyordu. Ben araç içerisinde bayanın sanığa küfrettiğini duymadım. Sanığa, 'Ağabey belki yaşıyordur, kurtarırız. Hastaneye gidelim' dedim. O da, 'Yok, ölsün karakola gidelim' dedi. Bunun üzerine arabada bayanla birlikte karakola gittik."

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı 28 Eylül'e erteledi.