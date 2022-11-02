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    Kocaeli’de taksideki kadın cinayetine müebbet hapis

    Bindiği takside 44 yaşındaki kadını tabanca ile vurarak öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
    • 02.11.2022 - 13:45
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    Kocaeli’de taksideki kadın cinayetine müebbet hapis

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 28 Ekim 2021 günü taksiye binen Ali Akbaba (50), yanındaki Seyhan Gözer (44) ile tartışmaya başladı.

    Gözü dönen Akbaba, tabanca ile başına bir el ateş ederek kadını öldürdü.

    Hastaneye gitmek isteyen taksi şoförüne aracı emniyete sürmesini söyleyen Akbaba, polise teslim oldu.

    “Bu, bir namus meselesi”

    İşlemleri sonrası adliyeye sevki sırasında “Bu, bir namus meselesi” diyerek bağıran Akbaba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Ali Akbaba hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Son duruşmada savcı, sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

    Kocaeli’de taksideki kadın cinayetine müebbet hapis #1

    “Kanun ne derse, buna razıyım”

    Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, bugün karar duruşması yapıldı.

    Duruşmaya, tutuklu sanık, öldürülen kadının yakınları ile avukatlar katıldı.

    Son kez duruşmada savunma yapan sanık Akbaba, “Tasarlayarak, planlayarak kimseyi öldürmedim. Olay, kazadır. Kanun ne derse, buna razıyım.” dedi.

    Kocaeli’de taksideki kadın cinayetine müebbet hapis #2

    Müebbet hapis cezası aldı

    Mahkeme heyeti, sanığın yargılama boyunca herhangi bir pişmanlık ifadesi göstermediğini vurguladı.

    DHA’nın haberine göre heyet, sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

    Sanığa ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 2 yıl, E.K.'yi silahla tehdit ettiği gerekçesiyle de 3 yıl hapis cezası verildi.

    Kocaeli’de taksideki kadın cinayetine müebbet hapis #3

    Kocaeli’de taksideki kadın cinayetine müebbet hapis #4


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