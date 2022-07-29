Kocaeli'de taksiyle çarpışan araç, kaza yerinden kaçtı

Taksi ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde gerçekleşen kazada 3 kişi yaralanırken, kazaya karışıp olay yerinden kaçan hafif ticari aracın sürücüsü yakalandı.

İzmit ilçesi, Ömerağa Mahallesi, Milli İrade Meydanı kavşağında, 41 T 0085 plakalı ticari taksi ile hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışma neticesinde taksi, yol kenarındaki bariyerlere girdi.

Durmayıp kaza bölgesinden hızla uzaklaştı, yakalandı

Hafif ticari aracın ise kaza yaptıktan sonra durmayıp bölgeden hızla uzaklaştığı öğrenildi. Bir süre sonra polis ekiplerince kaçan araç ve sürücüsü yakalandı.

3 kişi yaralandı

İHA'nın haberine göre; sürücünün yanında yolcu olarak bulunan şahsın ve takside yolcu olarak bulunan iki kişinin yaralı olduğu tespit edildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince alınan yaralılar ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.