Kocaeli'de tartıştığı ağabeyinin boğazını kesti İzmit ilçesinde bir şahıs, birlikte alkol kullandıktan sonra tartıştığı ağabeyini bıçakla boğazını keserek öldürdü.

İHA

Saat 01.00 sıralarında Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesine bağlı Erenler Mahallesi Tunalı Sokak’taki 5 katlı binanın 5’inci katındaki dairede, birlikte alkol içtikleri iddia edilen Mert P. (22) ile ağabeyi Murat P. (45) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartıştığı ağabeyinin boğazını kesti

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mert P., bıçakla ağabeyi Murat P.'nin boğazını kesti. Murat P. kanlar içinde yere yığılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Yaralı abi kurtarılamadı

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Mert P. ve olay esnasında evde bulunan annelerini gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri, evde ve sokakta incelemede bulundu. Gözaltına alınan Murat P., karakola götürüldü. Mert P.'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)