Kocaeli'de tartıştığı arkadaşının vurduğu sürücü olay yerinden kaçtı İzmit ilçesinde bir şahıs, otomobil içerisindeki arkadaşına silahla ateş ederek kaçtı. Yaralanan sürücü de can havliyle kaçmaya çalışırken eşini arayarak yardım istedi.

İHA Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki 41 SA 267 otomobilde oturan sürücü F.S. (42) ile arkadaşı S.E. arasında, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.E. tabancasını çıkardı. Aralarında çıkan arbedede silah patladı. Yaralı halde kaçmaya çalıştı F.S. silahtan çıkan kurşunla çenesinden yaralanırken, S.E. ise olay yerinden kaçtı. Yaralanan sürücü de can havliyle olay yerinden aracıyla birlikte kaçtı. Yaralı şekilde Gölcük ilçesi Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Abdülhamit Han Caddesi'ne kadar gelen F.S., eşini arayarak yaralandığını bildirdi. Tedavi altına alındı F.S.'nin eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.