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    Kocaeli'de tartıştıkları şahsı hem silahla vurdular hem de bıçakladılar

    Kocaeli’de kimliği belirsiz şahıslar, cadde ortasında tartıştıkları kişiyi hem silahla vurup hem de bıçaklayarak yaraladı.
    • İHA
    • 13.02.2022 - 04:20
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    Kocaeli'de tartıştıkları şahsı hem silahla vurdular hem de bıçakladılar

    Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Naci Kunt Caddesi üzerinde yürüyen M.Z., karşısına çıkan kimliği belirsiz şahıslarla tartışmaya başladı.

    4 EL ATEŞ EDİP, BIÇAKLA SALDIRDILAR

    Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma, bir anda büyüyerek kavgaya döndü. Bu sırada şahıslardan birisi yanında getirdiği silahı çıkararak 4 el ateş etti. Diğer şahıs ise M.Z.’ye bıçakla saldırdı.

    Bacaklarına 2 bıçak darbesi ve 1 kurşun isabet eden M.Z., kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli de tartıştıkları şahsı hem silahla vurdular hem de bıçakladılar #1

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de tartıştıkları şahsı hem silahla vurdular hem de bıçakladılar #2

    Kocaeli de tartıştıkları şahsı hem silahla vurdular hem de bıçakladılar #3


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