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    Kocaeli'de tavuk çiftliğinde yangın

    Kartepe'de bulunan çiftlik, alevlere teslim oldu. Yangında çok sayıda civcivin telef olduğu belirtildi.
    • AA
    • 01.02.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 10:44
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    Kocaeli'de tavuk çiftliğinde yangın

    Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, 3 bin 500 metre kareden fazla alana sahip bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı.

    İbrikdere Mahallesi'nde Cemil Kara'ya ait tavuk çiftliği, henüz belirlenemeyen nedenle alevlere teslim oldu.

    ALEVLERE MÜDAHALE

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekipler tarafından söndürüldü.

    Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, iş yeri çalışanlarının çiftlikteki civcivleri kurtarmaya çalıştığı belirtildi.

    Kocaeli'de tavuk çiftliğinde yangın ViDEO



    CİVCİVLER TELEF OLDU

    Yangında çiftlik kullanılamaz hale geldi, çok sayıda civciv telef oldu.

    İçeride bulunan yaklaşık 56 bin civcivin çiftliğe dün getirildiği öğrenildi.

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