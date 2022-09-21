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    Kocaeli'de taziyeye giden 2 arkadaşa otomobil çarptı: 1 ölü 1 yaralı

    Arkadaşlarının ölen babası için cenaze evine taziyeye giderken otomobilin çarptığı 2 arkadaştan 1'i, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • 21.09.2022 - 07:02
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    Kocaeli'de taziyeye giden 2 arkadaşa otomobil çarptı: 1 ölü 1 yaralı

    Gölcük ilçesi, İpekyolu Mahallesi, Ali Fuat Paşa Caddesi üzerinde, R.Ç. idaresindeki 41 RC 277 plakalı otomobil, arkadaşlarının ölen babası için cenaze evine taziyeye giden Uğur Yazıcı ve Erdi Öner’e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan gençleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılardan biri kurtarılamadı

    Kazada ağır yaralanan Uğur Yazıcı ile arkadaşı Erdi Öner olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gençlerden Uğur Yazıcı (33) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kocaeli de taziyeye giden 2 arkadaşa otomobil çarptı: 1 ölü 1 yaralı #1

    Sürücü teslim oldu

    İHA'nın haberine göre; kazanın ardından olay yerinden ayrılan sürücü R.Ç. bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. R.Ç.’nin, aracını evinin bahçesine park ettiğini söylemesi üzerine polis ekipleri bahçede bulunan otomobil üzerinde inceleme yaptı.

    Kocaeli de taziyeye giden 2 arkadaşa otomobil çarptı: 1 ölü 1 yaralı #2

    “Araç hızlıydı”

    Olayı anlatan ve otomobilin hızlı geçtiğini iddia eden mahalle sakini Kadir Günel, “Gürültüyü duyunca hemen oraya gittik. Yaralılar yatıyordu. Araba da vurmuş gitmiş. Bayağı hızlıydı araç, belliydi zaten. Burada kasis olmadığı için arabalar hızlı gidiyor. Kasis olsa böyle hızlı gidemezler” diye konuştu.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de taziyeye giden 2 arkadaşa otomobil çarptı: 1 ölü 1 yaralı #3

    Kocaeli de taziyeye giden 2 arkadaşa otomobil çarptı: 1 ölü 1 yaralı #4

    Kocaeli de taziyeye giden 2 arkadaşa otomobil çarptı: 1 ölü 1 yaralı #5


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