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    Kocaeli'de TEM'de çalışan işçiye otomobil çarptı

    Seyir halindeyken yol çalışması için yönlendirme yapan görevliye çarpan sürücü, olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra yakalandı. Yaralı işçinin ise tedavisi devam ediyor.
    • İHA
    • 10.10.2021 - 14:28
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 15:29
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    Kocaeli'de TEM'de çalışan işçiye otomobil çarptı

    Kocaeli'de karayollarında yapılan yol çizimi çalışmalarında, araçları yönlendiren işçi Görkem Bayıl'a otomobil çarptı.

    Araç plakası ve kimliği belirlenemeyen sürücü olay yerinden kaçarken, yaralı işçi ise yere yığıldı.

    SÜRÜCÜ YAKALANDI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Bayır'ı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Polis ekipleri ise yapılan incelemelerin ardından kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

    Kocaeli'de TEM'de çalışan işçiye otomobil çarptı ViDEO

    Kocaeli de TEM de çalışan işçiye otomobil çarptı #1

    "SOL ŞERİTTEN GELEREK ÇARPTI"

    Olaya şahit olan karayolları çalışanı Yücel Gülsoy, "Yolda çizgi çalışması yaptığımız sırada arkadaşımız araçları yönlendiriyordu. Bir araç da sol şeritten gelerek arkadaşımıza çarpıp kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahsı yakaladı" dedi.

    Sürücünün polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

    Kocaeli de TEM de çalışan işçiye otomobil çarptı #2

    Kocaeli de TEM de çalışan işçiye otomobil çarptı #3

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