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Kocaeli'de TEM'de çalışan işçiye otomobil çarptı

Kocaeli'de TEM'de çalışan işçiye otomobil çarptı

Seyir halindeyken yol çalışması için yönlendirme yapan görevliye çarpan sürücü, olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra yakalandı. Yaralı işçinin ise tedavisi devam ediyor.