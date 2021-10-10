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- Kocaeli'de TEM'de çalışan işçiye otomobil çarptı
Kocaeli'de TEM'de çalışan işçiye otomobil çarptı
- İHA
- 10.10.2021 - 14:28
- Güncelleme : 10.10.2021 - 15:29
Kocaeli'de karayollarında yapılan yol çizimi çalışmalarında, araçları yönlendiren işçi Görkem Bayıl'a otomobil çarptı.
Araç plakası ve kimliği belirlenemeyen sürücü olay yerinden kaçarken, yaralı işçi ise yere yığıldı.
SÜRÜCÜ YAKALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Bayır'ı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri ise yapılan incelemelerin ardından kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.
Kocaeli'de TEM'de çalışan işçiye otomobil çarptı ViDEO
"SOL ŞERİTTEN GELEREK ÇARPTI"
Olaya şahit olan karayolları çalışanı Yücel Gülsoy, "Yolda çizgi çalışması yaptığımız sırada arkadaşımız araçları yönlendiriyordu. Bir araç da sol şeritten gelerek arkadaşımıza çarpıp kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahsı yakaladı" dedi.
Sürücünün polis merkezindeki işlemleri sürüyor.