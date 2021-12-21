Kocaeli'de temelinde toprak kayması meydana gelen iki bina boşaltıldı

İzmit ilçesinde bir binanın yıkımı esnasında iki binanın temelinde toprak kayması meydana geldi. Tedbir amaçlı iki binada oturanlar evlerini boşaltırken, sokak araç trafiğine kapatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde saat 00.45 sıralarında yan tarafta devam eden inşaat çalışması nedeniyle istinat duvarı çökünce, iki binanın temelinde toprak kayması meydana geldi.

Gürültü ile birlikte kayalar düşmeye başlayınca binada oturanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İKİ BİNADA YAŞAYANLAR EVLERİNİ BOŞALTTI

Bu sırada yıkılma tehlikesi bulunan iki binada yaşayanlar, kendi imkanlarıyla evlerini boşalttı. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri bina çevresinde inceleme yaptı.

SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

Yapılan incelemelerin ardından boşaltılan iki binada yaşayan iki aile geçici olarak komşularının yanına yerleştirildi. Olayın yaşandığı sokak ise tedbir amaçlı araç trafiğine kapatıldı.

'‘KOCA EV BAŞIMA YIKILIYOR SANDIM’'

Yaşanan olay nedeniyle büyük korku yaşadıklarını dile getiren ev sahibi Hafize Özçelik, "5 aydır burada yıkım işlemleri devam ediyor, biz de 5 aydır burası yıkılacak diye uyarıyorduk. Oturup televizyon izliyorduk bir anda gürültü oldu. Kayalar hep çökerek aşağı düştü. Kaç gündür toprakta ufak oyuklar vardı bu akşam tam felaket oldu. Çok korktum koca ev başıma yıkılıyor sandım” dedi.