Kocaeli'de temizlik aracıyla minibüs çarpışınca 8 kişi yaralandı

Minibüs ile yol yıkamada kullanılan, belediyenin temizlik aracının kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sabah saatlerinde Kocaeli'deki Körfez Barbaros Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde Murat Okutan'ın kullandığı yol yıkamada kullanılan, belediyeye ait temizlik aracı, kazaya karıştı.

Araç, karşı yönden gelen Burak Can Bostan yönetimindeki 31 ABM 600 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü ile yanındaki 6’sı yabancı uyruklu 7 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibince sıkıştığı yerden çıkarılan minibüs sürücüsü ile diğer yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.









