Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşanan olay, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bölgede bulunan bir galvaniz fabrikasının sahibi S.T., çalışanını yanına çağırdı.
İşçi elindeki kağıdı vereceği sırada ayağa kalkan S.T., bir anda sinirlenerek kağıtların bir kısmını yere attı.
Kağıtları fırlatıp hakaretler savurdu
Elinde kalan kağıtları da işçinin yüzüne attı. S.T. daha sonra bağırıp hakaret etti.
Olayın nedeni öğrenilemezken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bakanlık harekete geçti
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından işçilerin şikayeti üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi.
Fabrika çalışanları eylem yapmıştı
Geçen yıl aralık ayında aynı fabrikada, işçilere kışlık kıyafet verilmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi de yapıldığı öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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