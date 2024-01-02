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Kocaeli'de tepki çeken olay! Fabrika sahibi, işçinin yüzüne kağıtları fırlattı: O anlar...

Kocaeli'de tepki çeken olay! Fabrika sahibi, işçinin yüzüne kağıtları fırlattı: O anlar... İş adamı yanına çağırdığı işçiyle yaşadığı tartışma sonrası elindeki kağıtları yüzüne fırlatarak hakaret savurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, işçilerin şikayeti üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olayla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi.