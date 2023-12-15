Kocaeli'de terör operasyonu: 1 tutuklama PKK/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor...

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, PKK/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu A.E.A., 13 Aralık'ta yapılan operasyon neticesinde yakalandı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, hakkında DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan H.P. ise 11 Aralıkta Gebze'de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Serbest kaldı

İfadesi alınan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)