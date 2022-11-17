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- Kocaeli'de terör örgütü üyesi, jandarma operasyonu ile yakalandı
Kocaeli'de terör örgütü üyesi, jandarma operasyonu ile yakalandı
PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 19 yaşındaki M.H., jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
- 17.11.2022 - 10:29
- Güncelleme : 17.11.2022 - 10:36
Kocaeli’de, terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
19 yaşındaki M.H. isimli şahsın PKK/KCK/YPG terör örgütüne üye olduğunun tespit edilmesi üzerinde İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler harekete geçti.
Körfez’de yakalandı
İHA’nın haberine göre; M.H., jandarma ekiplerinin operasyonu ile Körfez ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan M.H., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.