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    Kocaeli'de tır, kamyon ve yolcu otobüsü kazaya karıştı

    TEM Otoyolu’nda tır, kamyon ve şehirler arası yolcu otobüsü kazaya karıştı. Yaşanan olayda 8 kişi yaralanırken dehşeti yaşayan yolcular, başka bir otobüsle tahliye edildi.
    • 19.08.2022 - 06:41
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    Kocaeli'de tır, kamyon ve yolcu otobüsü kazaya karıştı

    Kocaeli TEM Otoyolu İzmit geçişi, İstanbul istikameti, Kuruçeşme mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

    23 AB 438 plakalı tır, önünde seyir halinde olan 41 VC 221 plakalı kamyona çarptı.

    Savrulan kamyon, yan şeritten Ankara’dan Edirne’ye seyir halinde olan 16 ABE 799 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

    8 kişi yaralandı

    Çarpmanın etkisiyle kamyon ve otobüs, yol kenarındaki bariyeri devirerek yolun Ankara istikameti tarafında durabildi.

    Kazanın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Otobüsün şoförü, muavini ve 6 yolcu olmak üzere toplam 8 yaralı olduğu tespit edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

    Kocaeli de tır, kamyon ve yolcu otobüsü kazaya karıştı #1

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı

    Kazazede yolcular ise yeni bir otobüse bindirilerek tahliye edildi. Kazadan dolayı Ankara istikametinin 2 şeridi trafiğe uzun süre kapandı.

    Olay yerine istenen itfaiye ekiplerinin yolun ortasına savrulan bariyerleri kaldırmasının ve kazalı araçların çekilmesinin ardından yol yeniden normal seyrine döndü.

    İHA'nın haberine göre; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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