Kocaeli'de tıra ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü öldü Kocaeli Gebze'de seyir halinde olan bir motosiklet, karıştığı kaza nedeniyle sağa çeken tıra ok gibi saplandı. Motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İHA Kocaeli'nin Gebze ilçesinde feci kaza... D100 karayolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan tır, otobüse arkadan çarptı. Kontrol amaçlı araçlar sağa çekilirken o esnada seyir halinde olan Gürkan D. idaresindeki motosiklet tıra arkadan çarptı. Motosiklet tıra ok gibi saplanırken motokurye Gürkan D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastanede can verdi Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Gürkan D. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.