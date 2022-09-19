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    Kocaeli'de tır'da 88 kilogram eroin ele geçirildi; 'Happy birthday' yazısı dikkat çekti

    Kocaeli Emniyeti'nin operasyonu ile TEM Otoyolu'nda durdurulan yabancı plakalı bir tırda, 88 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Tır ve içerisindeki mallara el konulurken, sürücü gözaltına alındı.
    • 19.09.2022 - 15:26
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 16:10
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    Kocaeli'de tır'da 88 kilogram eroin ele geçirildi; 'Happy birthday' yazısı dikkat çekti

    Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları istihbarat çalışmaları kapsamında Türkiye'ye İran'dan giriş yaptığı ve Avrupa'ya gittiği tespit edilen yabancı plakalı bir tır, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durduruldu.

    Çerez yüklü olan tırda narkotik köpeği Millow ile yapılan aramada, dorsenin ön kısmındaki özel bölmelerde zulalanmış, 167 paket halinde 88 kilo 300 gram eroin bulundu.

    Sürücü gözaltına alındı

    Tıra ve içerisindeki malzemelere el konulurken, yabancı uyruklu sürücü F.P. gözaltına alındı.

    Happy birthday yazısı dikkat çekti

    Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin bazılarının üzerinde 'Happy birthday' yazdığı belirlendi.

    Polis, uyuşturucu maddelerin tıra nerede yüklendiği ve nereye teslim edileceğini belirlemek üzere çalışma başlattı.

    Kocaeli de tır da 88 kilogram eroin ele geçirildi; Happy birthday yazısı dikkat çekti #1

    Kocaeli de tır da 88 kilogram eroin ele geçirildi; Happy birthday yazısı dikkat çekti #2

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    Kocaeli de tır da 88 kilogram eroin ele geçirildi; Happy birthday yazısı dikkat çekti #5

    Kocaeli de tır da 88 kilogram eroin ele geçirildi; Happy birthday yazısı dikkat çekti #6

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    Kocaeli de tır da 88 kilogram eroin ele geçirildi; Happy birthday yazısı dikkat çekti #8

    Kocaeli de tır da 88 kilogram eroin ele geçirildi; Happy birthday yazısı dikkat çekti #9

    Kocaeli de tır da 88 kilogram eroin ele geçirildi; Happy birthday yazısı dikkat çekti #10


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