Kocaeli'de tır'da 88 kilogram eroin ele geçirildi; 'Happy birthday' yazısı dikkat çekti

Kocaeli Emniyeti'nin operasyonu ile TEM Otoyolu'nda durdurulan yabancı plakalı bir tırda, 88 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Tır ve içerisindeki mallara el konulurken, sürücü gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları istihbarat çalışmaları kapsamında Türkiye'ye İran'dan giriş yaptığı ve Avrupa'ya gittiği tespit edilen yabancı plakalı bir tır, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durduruldu.

Çerez yüklü olan tırda narkotik köpeği Millow ile yapılan aramada, dorsenin ön kısmındaki özel bölmelerde zulalanmış, 167 paket halinde 88 kilo 300 gram eroin bulundu.

Sürücü gözaltına alındı

Tıra ve içerisindeki malzemelere el konulurken, yabancı uyruklu sürücü F.P. gözaltına alındı.

Happy birthday yazısı dikkat çekti

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin bazılarının üzerinde 'Happy birthday' yazdığı belirlendi.

Polis, uyuşturucu maddelerin tıra nerede yüklendiği ve nereye teslim edileceğini belirlemek üzere çalışma başlattı.