Kocaeli'de tırdan çıkan ipin ucunu çektikçe eroin çıktı

Narkotik ekipleri durdurduğu tırın dorsesinde iple kamufle edilmiş eroin paketleri ele geçirdi.

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele devam ediyor...

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri uyuşturucu tespiti için harekete geçti.

TEM Otoyolu'nda şüphelendikleri tırı durduran ekipler arama yaptı.

Narkotik köpeği ile yapılan aramada tırın dorse kısmındaki küçük bir bölmede ip olduğunu ve ipin üzerine kırmızı toz biber sürüldüğü fark edildi.

İpin ucundan 45 kilo eroin çıktı

Durumdan şüphelenen ekipler ipi çektikçe paket halinde uyuşturucu maddeler çıktı.

Paketlerin içinden; 45 kilo eroin ve bin 200 gram Afyon sakızı ele geçirilirken o anlar polislerin yanında taşıdığı kamera ile kaydedildi.

Kocaeli'de tırın dorsesinden 45 kilo eroin ele geçirildi

"Her seferinde başka bir yöntem deniyorlar"

İHA'dan edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, operasyon görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Her seferinde başka bir yöntem deniyorlar. TEM Otoyolunda durdurulan çekicinin dorsesine zulalanmış halde 45 kilo eroin, 1200 gram Afyon sakızı, arkadaşlarımın dikkati ve gayreti sayesinde yakalandı. Emeğinize, yüreğinize sağlık." ifadelerine yer verdi.



