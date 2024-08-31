Kocaeli'de tırın çarptığı araçtan düştü

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit geçişi Akmeşe mevkisinden İstanbul istikametine giden T.A. idaresindeki tır aynı yönde seyreden M.S. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.
Yolun sağ tarafındaki demir bariyere çarpıp ardından sürüklenen hafif ticari araç, refüjdeki bariyere vurarak durdu.
Bu sırada sürücü M.S.'nin sağ arka koltukta oturan eşi S.S., aracın kapısının kopmasıyla düşüp yaralandı.
100 METRE SONRA DURABİLDİ
Tır sürücüsü T.A. ise kazanın ardından yaklaşık 100 metre ileride durdu.
2 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, yaralı S.S.'yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza nedeniyle 4 şeritli otoyolun 2 şeridi trafiğe kapandı. Ekiplerin hafif ticari araçtan yola dökülen malzemeleri temizlemesi ve araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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