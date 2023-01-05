Kartepe’de durdurulan tırın dorsesinde branda ve boruların arasına gizlenmiş 150 düzensiz göçmen yakalandı.

Türkiye'nin yasa dışı göçle mücedelesi sürüyor.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimler kapsamında şüpheli bulunan bir tırı durdurdu.

Dorseden 150 kaçak göçmen çıktı

İHA'nın haberine göre polis ekiplerince tırın dorse kısımda yapılan incelemelerde branda ve boruların arasına saklanmış halde 150’ye yakın yabancı uyruklu düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Olay yerine hemen çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Ardından göçmenler dorseden indirilip bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 2 otobüs ile Yarımca Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kocaeli'de tırın dorsesinden 150 düzensiz göçmen çıktı VİDEO







