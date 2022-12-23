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    Kocaeli'de tırın dorsesinden kaçak göçmen çıktı

    Durdurulan tırın dorsesinde çok sayıda yabancı uyruklu düzensiz göçmen kaçmaya çalışırken yakalandı.
    • 23.12.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 08:56
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    Kocaeli'de tırın dorsesinden kaçak göçmen çıktı

    Düzensiz göçmenlerin ülke girişine izin verilmezken yurt genelinde denetimler devam ediyor.

    Kocaeli'de akşam saatlerinde TEM otoyolu Körfez gişeler yakınlarında Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dorse plakalı tırı durdurdu.

    Tırın dorsesinde çok sayıda yabancı uyruklu düzensiz göçmen olduğu ortaya çıktı.

    Kaçmaya çalışırken yakalandılar

    Yakalandığını anlayan düzensiz göçmenler, dorsenin brandalarını delip kaçmaya çalışırken görüntülendi.

    Polis merkezleri gönderildi

    Polis ekipleri hızlıca müdahale ederek, göçmenlerin kaçmasını engelledi.

    Bölgeye sevk edilen belediye otobüsüne bindirilen düzensiz göçmenler, işlem yapılmak üzere Yarımca Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

    Geri gönderem işlemleri başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, işlemleri devam eden düzensiz göçmenlerin geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.

    Kocaeli de tırın dorsesinden kaçak göçmen çıktı #1

    Kocaeli de tırın dorsesinden kaçak göçmen çıktı #2

    Kocaeli de tırın dorsesinden kaçak göçmen çıktı #3


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