İHA
Kocaeli'nin Derince ilçesinde geçtiğimiz günlerde büyük bir patlama yaşandı.
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silolarında yaşanan olayda, 13 işçi yaralandı.
Körfez'in birçok kesiminden duyulan patlama sesi, büyük korkuya neden oldu.
1 işçi hayatını kaybetti
Bölgeye sevk edilen ekipler, 3'ü ağır yaralanan işçileri hastaneye sevk etti.
Yaralılardan 6'sı taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan Ekrem Kalkan, 9 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Can kabı 2'ye yükseldi
Durumu ciddiyetini koruyan Elif Dayıoğlu’ndan da acı haber geldi.
Dayıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu.
4 yaralının ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.