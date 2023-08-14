İHA

Kocaeli'nin Derince ilçesinde geçtiğimiz günlerde büyük bir yaşandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silolarında yaşanan olayda, 13 işçi yaralandı.

Körfez'in birçok kesiminden duyulan patlama sesi, büyük korkuya neden oldu.

1 işçi hayatını kaybetti

Bölgeye sevk edilen ekipler, 3'ü ağır yaralanan işçileri hastaneye sevk etti.

Yaralılardan 6'sı taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan Ekrem Kalkan, 9 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Can kabı 2'ye yükseldi

Durumu ciddiyetini koruyan Elif Dayıoğlu’ndan da acı haber geldi.

Dayıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

4 yaralının ise Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.