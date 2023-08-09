Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralanan 1 işçi hayatını kaybetti Derince'deki Toprak Mahsulleri Ofisi silosundaki patlamada yaralananlardan 1 kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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AA

Kocaeli'nin Derince Limanı'nda geçtiğimiz günlerde patlama olayı yaşandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silolarında yaşanan olayda, 13 işçi yaralandı.

Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şiddetli patlama sesi Körfez'in birçok kesiminden duyuldu.

1 işçi hayatını kaybetti

Bugün ise hastaneye kaldırılan yaralılardan kötü haber geldi.

Hastaneye kaldırılan yaralılar arasındaki 20 yaşındaki Ekrem Kalkan, sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

6 kişi taburcu edildi

Patlamada yaralananlardan 5'inin tedavisi ise sürüyor.

İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda önceki gün patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.

Yaralılardan 6'sı dün taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1'i olan Ekrem Kalkan İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.