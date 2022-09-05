Petrol
95.19
2.33%
Euro
18.0751
-0.24%
Dolar
18.2245
0.13%
Altın
1.002
-0.06%
Borsa
3284
0.00%
Bitcoin
362.367
0.20%
BTXN Coin
5.20
6.33%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Kocaeli'de tokat yüzünden işten atıldı, tazminatını istiyor

    Çalıştığı fabrikada kendisine küfür ve hakaret ettiği iddia edilen şahsa tokat attığı için tazminatı verilmeden işten çıkartılan adam, eşi ve çocuklarıyla birlikte fabrika önünde eylem yapıyor.
    • 05.09.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 09:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de tokat yüzünden işten atıldı, tazminatını istiyor

    Kocaeli’deki bir fabrikada 6 yıldır çalışan Kani Yılmaz'a (36), iddiaya göre kendisiyle aynı bölümde çalışan başka bir işçi sürekli hakaret ve küfretmeye başladı.

    Hakaretlere dayanamayan Yılmaz, annesine küfrettiği ileri sürülen mesai arkadaşına tokat attı.

    Bunun ardından Yılmaz ve diğer kişinin işine son verildi.

    Tazminatından da oldu

    Tokat attığı için işten çıkarılan Yılmaz, 6 yıldır çalıştığı için hakkı olan tazminatından da oldu.

    Epilepsi hastası olduğu için hiçbir yerde iş bulamadığını söyleyen Yılmaz, şimdi tazminatını alabilmek için mücadele veriyor.

    Kendisine küfür eden şahsa attığı tokat hayatını kararttı VİDEO

    Her gün eylem yapıyor

    Eşi ve biri 3 buçuk diğeri 7 yaşında olan iki çocuğuyla her gün fabrikanın önüne gelen Yılmaz, burada tek başına eylem yapıyor.

    Dikkat çekebilmek için aracına pankartlar asan Yılmaz, sesini duyurabilmek için de sloganlar atıyor.

    Kocaeli de tokat yüzünden işten atıldı, tazminatını istiyor #1

    “Onurumu kırıcı, rencide edici laflar kullandı”

    Başına gelenleri İHA’ya anlatan Kani Yılmaz, “Nerede bir personel açığı varsa oraya sürüldüm ve orada çalıştırıldım. Şahıs; emekliliği gelmiş, primi dolmuş, pandemi zamanından bu yana işten, güçten tamamıyla elini, ayağını çekmiş ve çıkarılmayı bekliyordu. Ben başta olmak üzere sağa, sola sataşarak kendisini kovdurmanın derdindeydi.

    Kendimi bildiğimden bu yana epilepsi hastasıyım. Ama bayılma, nöbet geçirme gibi herhangi bir sıkıntım yok. Düzenli olarak ilaç kullanıyorum. Bu şahıs geldi sürekli beni aşağılayıcı, küçük düşürücü, arkadaşlarımın yanında onurumu kırıcı, rencide edici laflar kullandı. ‘Koca kafalı’, ‘öküz kafalı’, ‘deli’ ve daha ağza alınmayacak laflar söyledi.

    Kocaeli de tokat yüzünden işten atıldı, tazminatını istiyor #2

    “Ağzının ortasına bir tane vurmak zorunda kaldım”

    Ben bunu amirlerime, memurlarıma, başımdaki mühendislerime, işveren olarak insan kaynaklarına dahi söyledim. İş yerimde sendika var, onlara da söyledim. Hiçbir şekilde işlem yapılmadı. En son bu şahıs geldi, karşıma geçti ve bana ana, avrat sövdü. Anama, bacıma küfrederek, bana hakaretler etti. Buradan herkese soruyorum, size küfretse kendinizi ne kadar tutabilirsiniz?

    Bütün erkeklere bunu soruyorum, bütün işverenlere bunu soruyorum, kendinizi ne kadar tutabilirsiniz? Ben de haklı olarak, bu şahsı sefer uyarmama rağmen ‘Git kardeşim, belanı benden bulma, beni de ekmeğimden etme’ dememe rağmen, işverenin de hiçbir önlem almamasıyla birlikte küfürden sonra ağzının ortasına bir tane vurmak zorunda kaldım.” dedi.

    Kocaeli de tokat yüzünden işten atıldı, tazminatını istiyor #3

    “Ben kiracı adamım, engelliyim”

    Bu olayın neticesinde tazminatsız, kıdemsiz, ihbarsız hatta işsizliği dahi verilmeden işinden çıkarıldığını kaydeden Yılmaz, “Bu da işverenin işine geldi, tabii ki işine gelir. Bugün benim tazminatım, ihbarım, kıdemim, hepsi içinde 70-80 bin lira para yapıyor. Az para değil. Ben bugün çocuğumla buradayım, bu parayı da işverene bırakmamanın derdindeyim. Ben paramı yedirmem. Şu çocukların nafakasını yedirmem, boğazında kalır. Ben kiracı adamım, engelliyim. Şurada bir sürü fabrika var.

    Kocaeli de tokat yüzünden işten atıldı, tazminatını istiyor #4

    “6 yıllık tazminatımı vermelerini istiyorum”

    Epilepsi hastası olduğumu duyan fabrikalar, işverenler ‘Kusura bakmayın, epilepsi hastasına işveren olarak biz onay vermiyoruz. Biz onay versek dahi doktorumuz onay vermiyor’ diyorlar. Ben ekmek yemeyecek miyim? Ben kazanmayacak mıyım? Ben geçimimi sağlamayacak mıyım? Paramı alana kadar gerekirse buraya kamp kuracağım, gerekirse buraya çadır kuracağım. Sadece bir tokat yüzünden elimden aldıkları 6 yıllık tazminatımı vermelerini istiyorum.” diye konuştu.

    Kocaeli de tokat yüzünden işten atıldı, tazminatını istiyor #5


    İlginizi Çekebilir

    Galatasaray, Çağlar Söyüncü'yü istiyor
    Transfer dosyası

    Galatasaray, Çağlar Söyüncü'yü istiyor

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    KARA YOLLARI SON DURUM I 4 Eylül Pazar 2022 hangi kara yolunda çalışma var?
    Gündem

    KARA YOLLARI SON DURUM I 4 Eylül Pazar 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

    Görüş Bildir