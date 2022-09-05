Kocaeli'de tokat yüzünden işten atıldı, tazminatını istiyor

Çalıştığı fabrikada kendisine küfür ve hakaret ettiği iddia edilen şahsa tokat attığı için tazminatı verilmeden işten çıkartılan adam, eşi ve çocuklarıyla birlikte fabrika önünde eylem yapıyor.

Kocaeli’deki bir fabrikada 6 yıldır çalışan Kani Yılmaz'a (36), iddiaya göre kendisiyle aynı bölümde çalışan başka bir işçi sürekli hakaret ve küfretmeye başladı.

Hakaretlere dayanamayan Yılmaz, annesine küfrettiği ileri sürülen mesai arkadaşına tokat attı.

Bunun ardından Yılmaz ve diğer kişinin işine son verildi.

Tazminatından da oldu

Tokat attığı için işten çıkarılan Yılmaz, 6 yıldır çalıştığı için hakkı olan tazminatından da oldu.

Epilepsi hastası olduğu için hiçbir yerde iş bulamadığını söyleyen Yılmaz, şimdi tazminatını alabilmek için mücadele veriyor.

Kendisine küfür eden şahsa attığı tokat hayatını kararttı VİDEO

Her gün eylem yapıyor

Eşi ve biri 3 buçuk diğeri 7 yaşında olan iki çocuğuyla her gün fabrikanın önüne gelen Yılmaz, burada tek başına eylem yapıyor.

Dikkat çekebilmek için aracına pankartlar asan Yılmaz, sesini duyurabilmek için de sloganlar atıyor.

“Onurumu kırıcı, rencide edici laflar kullandı”

Başına gelenleri İHA’ya anlatan Kani Yılmaz, “Nerede bir personel açığı varsa oraya sürüldüm ve orada çalıştırıldım. Şahıs; emekliliği gelmiş, primi dolmuş, pandemi zamanından bu yana işten, güçten tamamıyla elini, ayağını çekmiş ve çıkarılmayı bekliyordu. Ben başta olmak üzere sağa, sola sataşarak kendisini kovdurmanın derdindeydi.

Kendimi bildiğimden bu yana epilepsi hastasıyım. Ama bayılma, nöbet geçirme gibi herhangi bir sıkıntım yok. Düzenli olarak ilaç kullanıyorum. Bu şahıs geldi sürekli beni aşağılayıcı, küçük düşürücü, arkadaşlarımın yanında onurumu kırıcı, rencide edici laflar kullandı. ‘Koca kafalı’, ‘öküz kafalı’, ‘deli’ ve daha ağza alınmayacak laflar söyledi.

“Ağzının ortasına bir tane vurmak zorunda kaldım”

Ben bunu amirlerime, memurlarıma, başımdaki mühendislerime, işveren olarak insan kaynaklarına dahi söyledim. İş yerimde sendika var, onlara da söyledim. Hiçbir şekilde işlem yapılmadı. En son bu şahıs geldi, karşıma geçti ve bana ana, avrat sövdü. Anama, bacıma küfrederek, bana hakaretler etti. Buradan herkese soruyorum, size küfretse kendinizi ne kadar tutabilirsiniz?

Bütün erkeklere bunu soruyorum, bütün işverenlere bunu soruyorum, kendinizi ne kadar tutabilirsiniz? Ben de haklı olarak, bu şahsı sefer uyarmama rağmen ‘Git kardeşim, belanı benden bulma, beni de ekmeğimden etme’ dememe rağmen, işverenin de hiçbir önlem almamasıyla birlikte küfürden sonra ağzının ortasına bir tane vurmak zorunda kaldım.” dedi.

“Ben kiracı adamım, engelliyim”

Bu olayın neticesinde tazminatsız, kıdemsiz, ihbarsız hatta işsizliği dahi verilmeden işinden çıkarıldığını kaydeden Yılmaz, “Bu da işverenin işine geldi, tabii ki işine gelir. Bugün benim tazminatım, ihbarım, kıdemim, hepsi içinde 70-80 bin lira para yapıyor. Az para değil. Ben bugün çocuğumla buradayım, bu parayı da işverene bırakmamanın derdindeyim. Ben paramı yedirmem. Şu çocukların nafakasını yedirmem, boğazında kalır. Ben kiracı adamım, engelliyim. Şurada bir sürü fabrika var.

“6 yıllık tazminatımı vermelerini istiyorum”

Epilepsi hastası olduğumu duyan fabrikalar, işverenler ‘Kusura bakmayın, epilepsi hastasına işveren olarak biz onay vermiyoruz. Biz onay versek dahi doktorumuz onay vermiyor’ diyorlar. Ben ekmek yemeyecek miyim? Ben kazanmayacak mıyım? Ben geçimimi sağlamayacak mıyım? Paramı alana kadar gerekirse buraya kamp kuracağım, gerekirse buraya çadır kuracağım. Sadece bir tokat yüzünden elimden aldıkları 6 yıllık tazminatımı vermelerini istiyorum.” diye konuştu.