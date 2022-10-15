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- Kocaeli'de tonlarca kaçak nargile tütünü, binlerce makaron ele geçirildi
Kocaeli'de tonlarca kaçak nargile tütünü, binlerce makaron ele geçirildi
Polis ekiplerince bir araçta ve iş yerinin deposunda yapılan aramada 2 ton 434 kilogram kaçak nargile tütünü, 176 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
- 15.10.2022 - 05:54
Polis ekipleri Çayırova ve İzmit ilçesinde kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlattı.
2 tondan fazla kaçak nargile tütünü ele geçirildi
İHA'nın aktardığına göre; yapılan çalışmalar neticesinde durdurulan araçta ve bir iş yerinin deposunda yapılan aramada çeşitli marka ve paketler halinde 2 ton 434 kilogram kaçak nargile tütünü, 176 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Malzemelere el konulurken olayla ilgili 5 şahıs hakkında işlem başlatıldı.