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    Kocaeli'de tonlarca kaçak nargile tütünü, binlerce makaron ele geçirildi

    Polis ekiplerince bir araçta ve iş yerinin deposunda yapılan aramada 2 ton 434 kilogram kaçak nargile tütünü, 176 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
    • 15.10.2022 - 05:54
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    Kocaeli'de tonlarca kaçak nargile tütünü, binlerce makaron ele geçirildi

    Polis ekipleri Çayırova ve İzmit ilçesinde kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlattı.

    2 tondan fazla kaçak nargile tütünü ele geçirildi

    İHA'nın aktardığına göre; yapılan çalışmalar neticesinde durdurulan araçta ve bir iş yerinin deposunda yapılan aramada çeşitli marka ve paketler halinde 2 ton 434 kilogram kaçak nargile tütünü, 176 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

    Malzemelere el konulurken olayla ilgili 5 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

    Kocaeli de tonlarca kaçak nargile tütünü, binlerce makaron ele geçirildi #1

    Kocaeli de tonlarca kaçak nargile tütünü, binlerce makaron ele geçirildi #2


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