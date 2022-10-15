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Kocaeli'de tonlarca kaçak nargile tütünü, binlerce makaron ele geçirildi

Kocaeli'de tonlarca kaçak nargile tütünü, binlerce makaron ele geçirildi

Polis ekiplerince bir araçta ve iş yerinin deposunda yapılan aramada 2 ton 434 kilogram kaçak nargile tütünü, 176 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.