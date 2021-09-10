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Kocaeli'de torpidodan 21 kilo eroin çıktı

Kocaeli'de torpidodan 21 kilo eroin çıktı

Narkotik ekiplerince durdurulan bir tırın içerisinde narkotik köpeği Talisca ile yapılan aramalarda, aracın torpidosuna gizlenmiş halde 21 kilo 600 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.